Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.

Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.