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Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri

Gine Bissau'da kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu.

Afrika 01.02.2022, 19:19
Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.

Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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#Gine Bissau #Kabine toplantısı #silah sesleri
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