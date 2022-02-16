Cunta lideri yemin ederek görevine başladı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da darbe sonrasında devlet başkanı ilan edilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba yemin ederek resmen görevine başladı.

Yaklaşık üç hafta önce darbe ile eski devlet başkanı Roch Christian Kabore'yi görevden indirerek yönetimi ele geçiren cuntanın lideri Damiba için Anayasa Konseyi'nde bir tören düzenlendi.

Damiba televizyondan canlı yayınlanan yemin töreninde "anayasayı koruyacağına, saygı göstereceğine, sürdüreceğine ve savunacağına" dair yemin etti.

Cunta yönetimi 24 Ocak'taki darbe sonrasında anayasayı askıya aldığını açıklamıştı. Cuntanın bu girişimine tepki duyan Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ülkede anayasal düzen etkili şekilde yeniden oluşturuluncaya kadar Burkina Faso'nun tüm üyelik faaliyetlerini askıya alacağını duyurmuş ve cuntayı geri adım atarak anayasayı tekrar yürürlüğe koymaya zorlamıştı.

Anayasa Konseyi 11 Şubat'ta aldığı aldığı kararla Damiba'nın geçiş döndeminde devlet başkanı olarak ilan etmişti.

Damiba'dan terörle mücadele sözü

Fransa'dan bağımsızlığını 1960 yılında kazanan Burkina Faso'da o dönemden bu yana yedi askeri darbe yaşandı.

2015 yılında ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelen devrik lider Roch Christian Kabore terörle etkin mücadele sözü vermiş, ancak El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör saldırılarının sürmesi Kabore'ye yönelk eleştirileri sertleştirmişti.

Çatışmalardan bezgin ulusun güvenliğinin yeniden inşası için söz veren Damiba son dönemde daha da çok artan cihatçı gruplarla bağlantılı terörle mücadeleyi hedefliyor.

Kaynak: Euronews