Cuntacı yönetim 103 İhvan üyesini daha terörist ilan etti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 103 üyesi daha terör listesine dahil edildi.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, İhvan'ın finans kaynaklarını kurutmaya yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi" tarafından 103 İhvan üyesi "terörü finanse etmek" suçlamasıyla terör listesine eklendi.

Gazetenin haberinde 4 Temmuz 2016 ile 4 Nisan 2021 arasında 8 kurum ve 6 bin 761 kişinin "terör listesine" alındığı hatırlatıldı.

Mısır medyası, Ocak 2021 itibarıyla ülkede "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğunu duyurmuştu.

Mısır'da yönetim tarafından "terörün finans kaynaklarını kurutmak" amacıyla 2015'te çıkarılan 8 numaralı kararın ardından terör listesine iş insanları da eklenmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA