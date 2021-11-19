Damboa bölgesi teröristlerden geri alındı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın elindeki bölgede kontrolü sağladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletinin Damboa bölgesinde güvenlik güçleri ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri, teröristlerin elindeki Damboa bölgesini geri aldı ve 11 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdi. Çatışmada 3 asker yaşamını öldü, 1 asker yaralandı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Boko Haram 20 binden fazla kişiyi öldürdü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.