Darbe girişiminin arka planı açıklandı

İbrahim, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki Güvenlik ve Savunma Konseyi olağanüstü toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül Pazartesi akşamı ve 21 Eylül Salı sabahı darbe teşebbüsüne dair malumat sahibi olduklarını, darbe girişiminin arkasında Tümgeneral Abdulbaki Bekravi ile çeşitli rütbelerde 22 subayın yer aldığının tespit edildiğini belirtti.

Kalkışmayla ilgili ilk soruşturmanın sonucunda, girişimin geçiş dönemi iktidarını ve rejimini devirmeyi hedeflediğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, kalkışmanın tamamen kontrol altına alındığı ve sorumlularının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu girişim, güvenlik birimlerinin dikkati ve uyumu sayesinde oldukça kısa sürede can ve mal kaybına yol açmadan durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, darbe girişiminin, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu darbe girişimi, Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı hedefliyor." demişti.

Sudan’da son olarak 11 Nisan 2019’da hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan halk ayaklanmasına ordunun müdahalesi sonucu Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir görevden alınmıştı.

AA