Darbe sonrası uluslararası uçuşlar tekrar başlıyor

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan dün yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı bildirilmişti.

Türk Hava Yolları da başkent Hartum'a bugün ve yarın düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.

Sudan Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Ekim’deki olağanüstü hal (OHAL) kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, asker karşıtı grupların çağrısıyla başlayan gösteriler ve yol kapatma eylemleri sürüyor.

Okulların ve çoğu iş yerinin de kapalı olduğu ülkede telefon ve internete erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.