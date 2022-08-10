Darbeci cumhurbaşkanı camilere posterlerini astırdı

Tunus'ta eleştirilere tabi tutulan Cumhurbaşkanı Kays Said'in son hamlesi, büyük tepkiye yol açtı.

Halkın çoğunluğunun katılmayıp boykot ettiği anayasa referandumundan "zafer" elde etmesi sonrası Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in posterleri camilere asıldı.

Tunus'ta öfkeye yol açan bu hareket, Said'in "diktatör izlenimi verdiği" şeklinde yorumlandı.

Tunus'taki Sidi Ali Ben Avn bölgesindeki bir caminin minaresine asılan Said'in posterleri halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya platformlarında olayı eleştiren Tunuslular, "Kays Said kişi kültü oluşturmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Tunuslular bu girişimin Said'in yüceltilmesi amacı taşıdığını ve kamusal alandaki tarafsızlık prensiplerine aykırı olduğunu savundu.

Halkın tepkisinin ardından Cumhurbaşkanı Said'in emriyle posterlerin kaldırıldığı öne sürüldü.

"Tek Adam" olarak nitelendirilen Tunus cumhurbaşkanı, parlamentoyu askıya alarak ve hükümeti feshederek "darbe" yapmakla suçlanmıştı.

Mepa News