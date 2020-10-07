Darbeci Hafter'in patlayıcılarını Türk askeri temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve siviller için tehlike oluşturan mühimmatların imha çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor."

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor. pic.twitter.com/YTiZGoiPFD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 17:12