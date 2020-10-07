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Darbeci Hafter'in patlayıcılarını Türk askeri temizliyor

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin patlayıcıyla ilgili timlerinin imha ettiği bildirildi.

Darbeci Hafter'in patlayıcılarını Türk askeri temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve siviller için tehlike oluşturan mühimmatların imha çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 17:12
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