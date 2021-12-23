"Darbeci iktidar siyasi yargılamaların karanlık çağını yeniden başlatıyor"

Partilerden yapılan ortak yazılı açıklamada, eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin, gıyabında yargılandığı davada hakkında 4 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said "yargıyı kullanarak ülkedeki siyasi rakiplerini cezalandırmakla" suçlandı.

"Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması yoluyla hak ve özgürlüklerin sistematik bir şekilde ihlal edildiği" vurgulanan açıklamada, bu durumun tehlikeli bir noktaya gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketinden (TİH) yapılan yazılı açıklamada da "Tüm vatandaşlar için ciddi bir tehlike göstergesi olan bu kararla, darbeci iktidar yargıyı ciddi şekilde ihlal ederek siyasi yargılamaların karanlık çağını yeniden başlatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi dün Merzuki'yi "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.