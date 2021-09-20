Darbeciler eski hükümet sözcüsünü alıkoydu

Yerel basında çıkan haberlerde, cumayı cumartesiye bağlayan gece evine baskın düzenlenen Kamara, askeri üniformalı kişilerce kaçırıldı.

Nereye götürüldüğü bilinmeyen Kamara, dün öğleden sonra serbest bırakıldı.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada da olay doğrulanırken Kamara'nın cuntaya karşı tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA