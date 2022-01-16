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Darbeyle devrilen cumhurbaşkanı öldü

Batı Afrika ülkesi Mali'de mevcut askeri cuntanın devirdiği eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın başkent Bamako'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika 16.01.2022, 16:21 16.01.2022, 16:25
Darbeyle devrilen cumhurbaşkanı öldü

Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Ailesi, 76 yaşındaki Keita’nın ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.

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#mali #Keita #ölüm
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