Darbeyle devrilen cumhurbaşkanı öldü
Batı Afrika ülkesi Mali'de mevcut askeri cuntanın devirdiği eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın başkent Bamako'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Afrika 16.01.2022, 16:21 16.01.2022, 16:25
Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Ailesi, 76 yaşındaki Keita’nın ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşmadı.
Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.
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