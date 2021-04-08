Darfur'daki çatışmalarda ölü sayısı 132'ye çıktı

Sudan'ın güney kesimindeki Darfur'da yerel milis gruplar arasındaki çatışmalarda ölü sayısının arttığı ifade ediliyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Batı Darfur'da milis gruplar arasındaki çatışmalar son dönemde şiddet kazandı.

Birleşmiş Milletler, son çatışmalarda toplam 56 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve sivillere ait alanların ağır zarar gördüğünü açıklamıştı.

Batı Darfur valisi bugün yaptığı açıklamada, çatışmalarda ölü sayısının 132'ye, yaralı sayısının ise 155'e yükseldiğini ifade etti.

Vali, durumu kontrol altına almak için ek kuvvetler talep ettiklerini ancak herhangi bir birliğin bölgeye ulaşmadığını dile getirdi.

Çatışmalar El Cuneyne'de yoğunlaşıyor

Bölgede binlerce kişinin sınırı aşıp Çad topraklarına sığınmaya başladığı bildirildi.

Çatışmalar, Güney Darfur'un merkezi olan El Cuneyne yerleşiminde yoğunlaşıyor. Merkezi hükümet bu hafta başında olağanüstü hal ilan ederek bölgeye asker sevk etmişti.

2003'ten bu yana bölgede etnik ve siyasi gerilim artarak devam ediyor. BM raporlarına göre çatışmalarda bugüne kadar 300 bin kişi ölürken ve 2.5 milyon kişi ise evlerinden oldu.

Kaynak: Mepa News