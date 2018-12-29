DEAŞ Nijerya'nın Baga şehrini ele geçirdi

2009 yılından bu yana DEAŞ ile mücadele edilen Nijerya'da Çad Gölü kıyısındaki Baga kasabası DEAŞ'ın Iswap oluşumu tarafından ele geçirildi.

DEAŞ'ın Çarşamba günü Baga'yı ele geçirip bayraklarını dikmesinin ardından yüzlerce insan Baga balıkçı kasabasından kaçtı.

Yerel halkın BBC'ye yaptığı açıklamada, "Militanlar, Çad Gölü kıyısındaki bir deniz üssünü basarak silah ve mühimmatlarına el koyup ardından yaktılar" denildi. Siviller, "Tehlike sirenleri çalmaya başlayınca Nijerya Hava Kuvvetleri hızlı bir şekilde askeri uçakları harekete geçirdi ve Çarşamba gecesi ve perşembe günü boyunca 20'den fazla uçuş yaptı" dedi.

"Onlar almadı biz geri çekildik"

Nijerya ordusu, saldırıyı ve Baga'nın düştüğünü reddetti.

Ancak orduyla iyi bağlantılı bir ajans olan PRNigeria, bir istihbarat memurunun, askerlerin saldırıya uğradıktan sonra üslerinden "taktiksel geri çekilme" yaptıklarını söyledi.

Nijerya ordusu sözcüsü Sani Usman Perşembe günü yaptığı açıklamada, askeri üsse saldırıyı doğruladı ancak askeri birliklerin "kararlı bir mücadele" koyduktan sonra militanların geri püskürtüldüğünü söyledi.

"Benzer şekilde, bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Nijerya Hava Kuvvetleri bileşeni de seferber edildi ve kaçan teröristleri meşgul ediyor. Ne yazık ki, bir askeri personel eylemde öldürüldü" dedi.

DEAŞ: Siviller hedef değil isteyen gidebilir

Baga'dan kaçtıktan sonra BBC ile konuşan bir sakin, bir militanı Perşembe günü sabah namazında kasabadaki camide gördüğünü söyledi. "Diğer silahlı militanlar camide bulundular ve orada dua ettiler" dedi.

"Militanlar cemaate sivillerin hedefli olmayacağını ve şehirden ayrılmakta özgür olduklarını söyledi." diyen kaynak, savaşçıların kendilerini, kuzeydoğu Nijerya'daki ana isyancı grup olan Boko Haram'dan uzaklaştırmış olan bir İslam Devleti Batı Afrika Bölgesi (Iswap) üyesi olarak tanımladılar." dedi.

Kendilerini Iswap olarak tanımlayan grubun baskın yaptıkları deniz askeri üssünün çok uluslu bir görev gücünün yerel karargahı olduğu bildirildi. Diğer sakinler, militanların deniz üslerine yapılan baskın sırasında ağır zırhlı tankları, gemileri ve büyük bir silah deposu ele geçirdiğini söyledi.

Uluslararası Terör İzleme Grubu'nun DEAŞ ve Boko Haram hareketleri raporu

Dünyadaki terörist grubun faaliyetleri hakkında küresel bir izleme grubu olan Uluslararası Terör İzleme Grubu (ITMG) tarafından yapılan bir ankete göre DEAŞ'ın ülkenin kuzeyinde bir halifelik kurulması için Boko Haram'a verilen 3 yıllık sürenin dolduğunu ve istenilen yapılmadığı için Boko Haram'a silah desteğinin kesileceğini öne sürüyor. ITMG’ye göre, DEAŞ (IŞİD) grupları, Boko Haram'ın son üç yılda kontrol altındaki bölgelerin yeniden hükümet tarafından ele geçirilmesiyle grubun güç kaybetmeye başladığını düşünüyor. Yaklaşan seçimler öncesi Kuzeydeki etkiyi arttırmak için DEAŞ'ın Boko Haram üzerindeki baskısını arttıracağını ancak bunun başarısız bir taktik olacağını değerlendiren ITMG, Boko Haram'ın eskiden Kuzey Doğu Nijerya'da 16'dan fazla yerel yönetim bölgesini kontrol altına aldığını, oysa son üç yıldır hiç bir bölgede hak iddia edemediğini belirtti.

Kuzeydeki Biafran Yahudilere "dikkatli olun" uyarısı

Saldırının ardından sosyal medya kullanıcıları bölgenin kuzeyinde yer alan Biafra Yahudilerine dikkatli olun çağrısı yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 10:19