DEAŞ'tan Fransa'ya 20 milyar dolarlık darbe

Emmanuel Macron yönetimiyle Mozambik’e milyar dolarlık enerji yatırımları başlatan Fransa, bu yatırımlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Hafta sonu ülkenin kuzeyindeki zengin yeraltı ve enerji kaynaklarına sahip Cabo Delgado bölgesindeki stratejik Palma kasabasının ani bir baskınla terör örgütü DEAŞ’ın eline geçmesi sonucu, şehre yakın mesafede bulunan Fransız Total şirketinin Afrika’daki en büyük doğal gaz yatırım projesinde faaliyetlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.

Toplam 20 milyar dolar değere sahip enerji yatırımıyla, Fransa, Mozambik’in sahip olduğu zengin açık deniz enerji kaynaklarını uluslararası pazara satmayı planlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik Kanalı’nda, Madagaskar’ın da hak iddia ettiği, aidiyeti tartışmalı “Dağınık Adalar” diye bilinen ada grubuna 2019’da ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Macron adaların 2020 yılında “doğal rezerv” olarak sınıflandırılacağını ilan etti.

Öte yandan Total enerji şirketi yaptığı açıklamada Mozambik güvenlik güçlerinin şehrin kontrolünü tekrar ele geçireceğine inandığını kaydetti. Hükümet, terörist olarak isimlendirdiği ve kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Yenişafak