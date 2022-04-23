Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola vakası
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13'üncü salgının sona erdiğinin açıklanmasından 4 ay sonra yeni bir vaka tespit edildi.
Afrika 23.04.2022, 17:25
Şimdiye kadar 13 Ebola salgını görülen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son salgından 4 ay sonra yeni bir vakanın tespit edildiği açıklandı.
Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, yeni vakanın Equateur bölgesinin başkenti Mbandaka'da ortaya çıktığını duyururken, Sağlık Bakanlığı sözcülüğü de Ebola vakasını doğruladı.
Kanamalı ateşli hastalıkta 2018-2020 yılları arasında ülkede 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda ekim ile kasım ayları arasındaki son salgında tespit edilen 11 vakadan 6'sı kurtarılamadı.
Kaynak: Euronews
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