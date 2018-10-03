Deniz Feneri 'Önlenebilir körlük' için yola çıktı

Deniz Feneri Derneği, sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Afrika Katarakt Projesi" başlattı.

Kıtada göz doktorlarının az olması, tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmasını amaçlayan proje sayesinde, her gün onlarca kişi ışığa kavuşuyor.

Dernek Tanzanya'nın Mkuranga bölgesinde projenin tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Tanzanya Büyükelçi’si Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Davutoğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Mkuranga Belediye Başkanı Filberto Hassan Sanga katıldı.

Belediye Başkanı Hassan Sanga yaptığı konuşmada şunları söyledi;

Önlenebilir körlükle mücadele eden ve engelli insanlar için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen bu tip projeleri ülkemizde hayata geçiren Deniz Feneri’ne ve hayırsever Türk halkına ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. dedi

Sanga, "Mkuranga’da başlatacağımız bu kapsamlı göz sağlığı projeleri, bizim için önemli. Bu etkinlikler, Mkuranga’da 500 katarakt hastasının gözünü açacak bir pilot uygulamadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığımız bu bölgede 10 bin, bize yakın diğer yerleşim bölgelerinde ise 8 bin kişinin katarakt problemi yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den gelen Deniz Feneri’nden aldığımız bu destek, bizim için hayati önem arz etmektedir. Bu destek, bahsedilen bölgelerde çalışacak tarama ekiplerinin, doktorların ve ameliyat malzemelerinin sağlanmasında kullanılacaktır."

Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ise Tanzanya'daki faaliyetlere 2017'de başladıklarını anlatarak, şunları söyledi;

"Bizlerin gördükleri onların hayalleri dedik ve 8000 kilometre uzaktan gelerek bu bölgede katarakt ameliyatları yapacağız katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizlerde hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye'deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi buradaki yüzlerce hastaya ışık oldular. Allah birlerine bin katsın diyor ve teşekkür ediyoruz”. Şeklinde konuştu.

Ameliyat öncesi düzenlenen törene Tanzanya Büyükelçi'si Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu'da katıldı. Türk bayraklarını sallayarak sevgilerini gösteren Tanzanya'lı hastalara hitaben yaptığı konuşmada Yeşim Davutoğlu şunları söyledi;

Kardeş ülke Tanzanya'ya bu yapılan ilk yardım değil devletimiz her türlü desteğini kardeş Tanzanya halkıyla paylaşmaktadır. İnşAllah bundan sonra dünyayı çok daha güzel görürsünüz, hepinize kucak dolusu sevgiler şeklinde konuştu…

Törenin ardından ameliyathanelere alınan hastalara yapılan müdahale sonrası yıllardır göremedikleri gün ışığına kavuşmanın sevinci vardı.

Sıra halinde ameliyata alınan hastalar yaklaşık yarım saatlik bir operasyon sonrası ışığa kavuştu.

Ameliyat sonrası konuşan katarakt hastalarından Hamed Njema "Buna inanamıyorum çok mutluyum bütün bağışçılara ve Türkiye'ye selam gönderiyorum" dedi...

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz ise yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“Unutulmamalı ki Afrika kıtası nüfusunun yaklaşık yüzde 1,2'si; yani milyonlarca insan, halen önlenebilir körlük yüzünden gündelik hayata katılamamakta ve başkalarına bağımlı olarak hayatlarına devam etmektedirler. Yapılan işbirliği ve yardımlaşma sayesinde çok daha fazla hastaya, çok daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 17:03