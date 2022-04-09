Devlet başkanı halka hizmet için 8 aydır maaş almıyor

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın, 8 ay önce göreve başladığından beri maaş almadığı ortaya çıktı.

Pazartesi günü Hichilema'nın 12 Ağustos'ta göreve geldiğinden bu yana hiç maaş almadığının anlaşılması ülkede tartışma yarattı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devlet başkanının "halka hizmet etmek için maaş almaktan vazgeçtiği" belirtildi.

Hichilema ise "Maaş meselesi bir sorun değil çünkü devlet kademesinde görev yapma amacımız para değildi. Devletin para vermeyi istememesi gibi bir şey yok. Ben alacağım maaşla ilgilenmedim. Amacım ve isteğim halkın yaşamını iyileştirmek" dedi.

59 yaşındaki ekonomist ve iş insanı, geçen yıl girdiği seçimlerde rakibi olan dönemin Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu'yu yenerek seçimin ilk turunda galibiyetini ilan etmişti.

Hichilema, 2006'da Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Parti'nin (UPND) Genel Başkanı Anderson Mazeko'nun vefatının ardından onun yerine seçilmişti.

Bu tarihten itibaren aday olduğu 5 başkanlık seçiminde de rakiplerinin gerisinde kalan Hichilema, en son 2016'da Lungu'ya karşı 100 binden az bir oy farkıyla kaybetmişti.

Öte yandan yolsuzluğu bitirme ve istihdam yaratma vaatleriyle seçimi kazanan Hichilema, eylülde yaptığı açıklamada hükümetin "boş bir Hazine devraldığını" söylemişti.

Zambiya Devlet Başkanı, sorumluların kim olduğuna dair net bir ifade kullanmazken, Lungu hükümetinin "resmi olarak açıkladığından çok daha fazla borçlandığını" ifade etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe