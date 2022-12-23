Dibeybe'den iletişim alanındaki girişimlere destek sözü

Ulusal Birlik Hükümeti olarak "Hükümet İletişim Birimi" kurduklarını kaydeden Dibeybe, söz konusu birimle hükümetin kararlarını, icraatlarını ve topluma ulaştırmak istediği bilgileri kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti. Dibeybe, bu birimi bir propaganda aracı olarak görmediklerini vurguladı.

"İletişimle ilgili bütün girişimleri destekleme sözü veriyorum." diyen Dibeybe, bütün kurumların kendi iletişim ve enformasyon aygıtlarını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dibeybe, hükümet olarak iletişim alanında atmış oldukları adımlar sayesinde daha önceki hükümetlere göre kendilerini topluma gerektiği gibi ifade etmeyi başardıklarını ve olumlu karşılık aldıklarını kaydetti.

Basın mensuplarına de seslenen Dibeybe "Gazetecilerin gerçekleri dikkatli bir şekilde nakletmeleri gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Trablus İletişim Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Arap Birliği, 16 Haziran 2021'de Trablus’u "2022 Yılı Arap Dünyası Başkenti" olarak seçmişti.