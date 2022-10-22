Dibeybe, Mişri ve Salih arasındaki anlaşma için "Paralel yol" dedi

Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libyalılar herkesten seçimlere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Üst düzey kurumların paylaşımı gibi paralel bir yolun konuşulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe ayrıca, Mişri ve Salih'e seçimlerin önündeki yasal engeli kaldıracak adil bir anayasal temelin kabul edilmesinin hızlandırılması çağrısını yeniledi.

Salih ile Mişri Fas'ın başkenti Rabat'ta yaptıkları ortak basın toplantısında, üst düzey kurumlar ve birleşik yürütme otoritesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Mişri, üst düzey 7 kurumun ikisi üzerinde uzlaştıklarını geri kalanlar konusunda uzlaşmak için de müzakerelere devam edeceklerini belirtmiş, Salih ise aralık ayının sonundan önce önemli kurumlarla ilgili Buznika Anlaşması'nı uygulamak için Mişri ile uzlaştıklarını ifade etmişti.

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.