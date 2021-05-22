Dışişleri'nden Nijerya'daki kazaya ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili taziye dileklerini iletti.
Afrika 22.05.2021, 17:07
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın 21 Mayıs 2021 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle düşmesi sonucu aralarında Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ibrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Nijerya halkı ve hükümetinin üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı mesajı iletildi.
Kaynak: AA
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