Dogonların Fulanilere saldırısının ardında Dan Nan Ambassagou savunma grubu

Cornelia Toelgyes

Mali’deki şiddet sarmalı durmuyor. Cumartesi günü, silahlı adamlar kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere Fulani etnik kökeninden en az yüz otuz dört kişiyi katlettiler ve Mopti bölgesinde eski Fransız kolonisinin merkezinde elli beş kişiyi de yaraladılar.

Suçlular Cumartesi sabahı ilk önce Ogossagou köyüne baskın düzenledi, daha sonra bir önceki gerçekleştirdikleri saldırı mahallinin sadece iki kilometre uzaklığında bulunan Welingara'ya gittiler. Orada da rastgele çok sayıda kişiyi öldürdüler.

Mali'de Fulani katliamı

Bugün Mali başkanı İbrahim Boubacar Keïta katliamının bulunduğu yere gitti. Ortada görülen tam bir kıyamet sahnesiydi: Her yerde evler ve sığırlar yakıldı. Her yerde kurtarma ekipleri var, hayatta kalanlara yiyecek ve ilaçlar dağıtılıyor, ancak felaket yerine geri dönen sakinlere rahatlık vermek için kesinlikle yeterli değil. Her şeylerini kaybettiler: evlerini, hasatlarını ve hayvanlarını ve en değerli duyguları olan şefkatleri. Trajedi sona erdikten sonra ordu şimdi her yerde.

Fulaniler çoğunlukla koyun yetiştiriciliği ile uğraşırken, Dogonlar çiftçidir. Yüzyıllar boyunca iki etnik grup birlikte barış içinde yaşadılar. Diğer taraftan bir süredir, Fulanilere dozo saldırıları çok sık görülmeye başladı ve bu etnik gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle geçen yıl en az üç yüz kişi hayatını kaybetti.

Peki bu kanlı suçlular kim? Zaten Ocak ayında Mopti bölgesindeki Koologon köyünde, Dogon etnik köken avcılarından oluşan bir dozo grubu bir Fula katliamı yapmıştı.Saldırıda otuz yedi Fulani öldürdüler ve birkaç ev yaktılar. Bu hafta sonu katliamı, Ocak ayında olanların devamı niteliğinde bir senaryoydu

Dan Nan Ambassagou savunma grubu

Ancak bunlar sadece basit avcılar değil, aslında Dogon halkına terörist bir saldırının ardından Aralık 2016'da oluşturulan kendini savunma grubu Dan Nan Ambassagou. Hareketin başkanı ve koordinatörü şu açıklamayı yaptı: “Devletin yokluğunda ve ordunun o sırada Dogon'u koruyamadığı göz önüne alındığında, avcılar Youssouf Toloba liderliğinde toplandı."Grup, dogonları, Fulani etnik kökeninin radikal vaizi Amadou Koufa'ya karşı koyacak ve özellikle ülkenin merkezinde aktif olan cihad saldırılarına karşı savunmayı hedefliyor.

2018 yılı başlarında Dan Nan Ambassagou grubu, sivil Fulanilere yönelik saldırılardan dolayı çeşitli insan hakları örgütlerince suçlanmış ancak onlar bu suçlamaları reddetmişti. Eylül 2018'de tek taraflı ateşkes imzaladılar ve liderler silahsızlanma konusunu görüşmek için Başbakan Soumeylou Boubèye Maïga ile birkaç kez görüştüler.

Şu anda ateşkes artık yürürlükte değil ve grubun Dogon topraklarında yaklaşık kırk tarlası var gibi görünüyor. Gerçek şu ki, 24 Mart Pazar günü yapılan olağanüstü bakanlar konseyi sırasında söz konusu kendini savunma grubunun bastırıldığı öne sürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Dan Nan Ambassagou grubu, katliamdan sorumlu olduklarını inkar ettiler. Kısacası, hala çok fazla karışıklık var. Bu arada, geçen cumartesi katliamı üzerine ışık tutacak bir soruşturma başlatıldı.

BM genel sekreteri Antonio Guterres, bu katliamı şiddetle kınadı ve Mali makamlarından katliam liderlerini mahkemeye getirmek için mümkün olan en kısa sürede soruşturma başlatmasını istedi.

Eski Fransız kolonisindeki durum gittikçe daha karmaşık hale geliyor. Bir yandan silahlı kuvvetler ataletle suçlanıyor, diğer yandan ordunun kendisi sürekli terörist saldırıların kurbanı. Uzun bir dizi saldırının sonuncusu geçen hafta ülkenin merkezinde bulunan Dioura askeri kampında gerçekleşti. Bir grup militan motosikletlerle, diğerleri birkaç arabaya binmiş ve kampın ortasındaki askeri araçların bir kısmını tahrip etmiş, diğerleri ise uzaklaştırılmıştı. Yirmiden fazla asker öldürüldü ve diğerleri kayıp. Nereye kaçırıldıkları bilinmiyor.

Bazı görgü tanıkları saldırıyı düzenleyenlerin kampın yapısı hakkında iyi bilgi sahibi oldukların bildirdi, çünkü gruba liderlik eden kişi eski bir albay olan Ba Ag Moussa. Şu sıralar Iyad Ag Ghali (İyad Gali)'ye çok yakın duruyorlar. Sonuncusu ise iyi bilinen bir figür, Touareg'den eski bir ayrılıkçı olan Ansar Dine (Ensarüddin)'nin kurucusu. Bu gruplar çoğunlukla Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyorlar, ancak İyad Gali aynı zamanda El Kaide ve Afgan Talibanı ile ilişkili, iki yıldır yeni bir grup olan "İslam ve Müslümanları Destekleme Grubu" na liderlik ediyor.

BM barış gücünün (MINUSMA), Fransız Barkhane Operasyonu askerleri ve tüm Afrika Gücü G5 Sahelinin varlığına rağmen, ülkede cihad saldırıları sürüyor.

Hem Malili hem de Fransız yetkililer, özellikle bir Fulani etnik kökenli vaiz olan Amadou Koufa'yı ve özellikle ülkenin merkezinde aktif olduklarını açıkladıktan sonra cihad saldırılarında bir azalma umuyorlardı.

İlk başta Koufa'nın Fransız özel kuvvetleri tarafından düzenlenen bir baskında öldürüldüğü sanılıyordu. Fakat görünüşe göre Kasım sonunda Fransız saldırısından kurtuldu. France24 tarafından 28 Şubat 2019'da yayınlanan bir video ile radikal vaiz, Batı Afrika'daki tüm insanları cihadi davaya dahil etmek istediğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 13:10