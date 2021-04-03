Donald Trump'tan boykot çağrısı

Donald Trump, seçimlerde postayla oy kullanmak isteyenler için fotoğraflı kimlik fotokopisi şartının getirildiği Georgia eyaletine tepki olarak beyzbol maçlarını eyalet dışına taşıma kararı alan MLB'yi Amerikalıların boykot etmesini istedi.

Save America PAC isimli kurumun yazılı açıklamayla duyurduğu boykot çağrısında Trump'ın, "Beyzbol zaten muazzam sayıda taraftar kaybediyor ve şimdi All-Star maçlarını Atlanta'dan ayırıyorlar. Çünkü şiddetle ihtiyaç duyulan seçmen kimliğini istemeyen radikal-sol Demokratlardan korkuyorlar." ifadelerine yer verildi.

MLB Federasyonu Başkanı Robert Manfred ise yaptığı açıklamada, aldıkları kararı "bir spor olarak değerleri göstermenin en iyi yolu" olarak değerlendirirken, "MLB tüm Amerikalılar için oy kullanma haklarını temelde destekliyor ve sandıkta kısıtlamalara karşı çıkıyor." dedi.

Georgia seçim kurallarındaki değişiklik

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan son başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Georgia'da Trump'ı 12 bin oy farkla geride bırakmıştı. Trump'ın itirazı üzerine yeniden yapılan sayımlarda da sonuç tescil edilmişti.

Yapılan seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle eyaletin kuralları gereği seçim tekrarlanmış, sonucunda Senato'daki iki koltuğu Demokrat senatörler kazanmıştı.

Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp tarafından perşembe günü imzalanarak yasalaştırılan yeni seçim kanununa göre, bundan böyle seçimlerde posta ile oy kullanmak isteyenlerin fotoğraflı bir kimliğinin kopyasını oy pusulası ile birlikte zarfa koyması zorunlu kılınmış oldu.

Cumhuriyetçiler, yasanın Georgia seçimlerine olan güveni yeniden tesis etmek için gerekli olduğunu söylerken Demokratlar, bunun seçmenler için oy kullanma erişimini kısıtlayacağını savunuyor.