Döviz kıtlığı sebebiyle Etiyopya onlarca ürünün ithalatı yasaklandı
Etiyopya hükümeti, döviz yokluğu nedeniyle aralarında sigara, içki, çikolata ve temizlik malzemelerinin de bulunduğu 38 farklı kategorideki ürüne ithalat yasağı getirdi.
Afrika 15.10.2022, 10:54
Etiyopya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ithal edilmesi elzem ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak için 38 farklı kategorideki ürünün ithalatının süresiz olarak yasaklandığı ifade edildi.
Yasaklanan ürünler arasında çikolata, sabun, makyaj malzemeleri, sigara, içki ve meyve suyu da var.
Kasım 2020'de ülkenin kuzeyinde başlayan iç çatışma sonrası ekonomisi daha da kötüye giden Etiyopya, pek çok tüketim malzemesini ülke dışından temin ediyor.
16
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü