Draghi ilk yurt dışı ziyaretini Libya'ya yaptı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Libya ve İtalya arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "İtalya, önceki koşullara rağmen büyükelçilik faaliyetlerini Trablus'ta sürdüren az sayıda ülkeden biriydi." dedi.

Ortaklık anlaşması imzalanması ve iki ülke arasında karşılıklı uçuşların başlamasının önemi konusunda anlaştıklarını kaydeden Dibeybe, Libyalıların İtalya vizesi almalarına yönelik prosedürlerin kolaylaştırılması konusunda da fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Enerji ve elektrik alanında tecrübe paylaşımında bulunmak için mutabık olduklarını aktaran Dibeybe, İtalyan petrol devi "Eni" şirketinin, "her iki ülke ekonomisi için de çok önemli" olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmenler konusuna da değinen Libya Başbakanı, ülkesinin göçmenler için bir geçiş güzergahı olduğunu ve göç dosyasının sadece iki ülkenin değil, Avrupa'nın ve dünyanın bir sorunu olduğunu belirtti.

Dibeybe ayrıca, İtalya ile yapmaları gereken hususların başında otoyol yapımı ve Libya-İtalyan Dostluk Anlaşmasını etkinleştirmek olduğunu kaydetti.

AA