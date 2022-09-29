Dünya Bankası elektrik altyapısı için Tanzanya'ya 335 milyon dolar destek verecek
Tanzanya'da elektrik altyapı sisteminin geliştirilmesi amacıyla 335 milyon dolarlık desteğe onay verildi.
Afrika 29.09.2022, 12:57
Dünya Bankası Tanzanya, Malavi, Zambiya ve Zimbabve ülke direktörü Preeti Arora, Tanzanya'da elektrik altyapı sistemini desteklediklerini açıkladı.
Arora, Dünya Bankası olarak elektrik altyapısını geliştirmek amacıyla Tanzanya'ya 335 milyon dolar desteği onayladıklarını, bunun özellikle kırsal alanlara elektrik ulaştırılması için kullanılacağını belirtti.
Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında Tanzanya, elektriğe erişimin en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor.
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