Dünya Bankasından Tunus’a 130 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası Tunus Direktörü Antonius Verheijen, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın dünya gıda piyasasına etkilerine dikkati çekti.

Tunus hükümetinin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Verheijen, ”Uluslararası piyasalarda yükselen tahıl fiyatlarından dolayı Tunus hükümetinin gıda güvenliği çabalarına destek olmak için Dünya Bankası Yönetim Kurulu 130 milyon dolarlık kredi sağlanmasına karar verdi.” bilgisini paylaştı.

Tunus'taki siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021’deki olağanüstü kararları ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus, 4 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere sürecini yürütüyor.

Tunus hükümeti ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine bir süredir yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.