"Dünya Sahel'de büyüyen terör tehdidini görmezden geliyor"

Issoufou, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Uluslararası Dakar Forumu'nda yaptığı konuşmada, Sahel'de terör sorununun dünya tarafından görmezden gelinmesini eleştirerek, "G5 Sahel Ortak Gücünü kurduğumuzda operasyonel hale getirmek için 400 milyon dolara ihtiyacımız vardı ama bunu asla alamadık." dedi.

Sahel'deki durum ortadayken dünyanın Ukrayna'ya milyarca dolar akıtmasının Afrikalıları şaşkına uğrattığını ve bunun "çifte standart" olduğunu belirten Issoufou, Sahel'deki güvenlik krizinin birinci sorumlusunun "Libya'ya askeri müdahalede bulunan uluslararası güçler" olduğunu ileri sürdü.

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, yaklaşık 10 yıldır çeşitli yabancı misyonlara karşın terör gruplarının saldırılarının hedefi oluyor.

El Kaide ve DEAŞ bağlantılı gruplar Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun paylaştığı ve "Liptako Gourma" adı verilen sınır hattında her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenliyor.

G5 Sahel Ortak Gücü, terörle mücadele kapsamında Afrika'nın Sahel bölgesinde 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulmuştu.

G5 Sahel Ortak Gücünün, Kasım 2015'te Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen zirvede, katılımcı ülke cumhurbaşkanlarının müşterek bir "anti-terör" gücünün kurularak göreve başlaması kararına rağmen taahhüt edilen fonların ödenmemesi nedeniyle operasyonlara bir türlü başlanamadı.