Dünyanın en büyük büyü pazarı hem ürkütüyor hem şaşırtıyor

Togo'nun başkenti Lome'de bulunan dünyanın en büyük büyü ve "Vudu" pazarı ziyaretçilerini hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

Lome'nin Akodessewa bölgesinde yer alan ve Akodessewa Pazarı veya Fetiş Pazarı (Marche des Feticheurs) olarak da bilinen pazarda, birçok hayvana ait kafatası, kemik ve uzuvlar hem geleneksel tıp hem de büyücülük için kullanıyor.

Yaklaşık 1200 metrekare alanı kaplayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan pazar, dünyanın en büyük büyü pazarı olarak kabul ediliyor.

Girişin 3 bin CFA (50 Türk lirası), fotoğraf çekmenin ise 2 bin CFA (33 Türk lirası) olduğu pazara girişte ziyaretçileri çok ağır ve yoğun bir koku karşılıyor.

Leopardan maymuna, yarasadan yılana birçok hayvanın kafatasının ya da kurutulmuş halinin sergilendiği tezgahlarda, ölü kuşlar, fil dişleri, timsah derisi ve kobra iskeleti gibi birçok hayvan kalıntısı da alıcı bekliyor.

Avcıların getirdiği hayvanlar, pazardaki tezgahtarlar tarafından satın alınıyor. Pazarda Asya'da geleneksel tıpta sıkça kullanılan ve yasa dışı ticareti yapılan pangolin uzuvları da bulunabiliyor.

Bu kalıntılar hem hastalıkların tedavisinde hem de Vudu inancına ait ritüeller için kullanılıyor.

Örneğin kedi kafasının hafıza kaybı sorununu çözdüğüne, köpek kafasının ise asıldığı evi hırsızlardan koruduğuna inanılıyor.

Astım içim kaplumbağa kabuğu tozu

Vudu şifacıları, çeşitli şikayetlerle pazara gelen "hastalarına" ücret karşılığı tedaviler uyguluyor. Baş ağrısı için ölü kuşlar, astım için ise kaplumbağa kabuğu tozu öneriliyor.

Pazarda hayvan kalıntılarının yanı sıra Vudu bebekleri de dikkati çekiyor. Vudu inanışında önemli yeri olan bu bebekler özellikle büyü yapımında kullanılıyor.

Pazarın müdavimleri arasında siyasilerden çocuk sahibi olmak isteyenlere kadar toplumun çeşitli kesimlerinden birçok kişi bulunuyor.

Pazarda Vudu rahipleri de çeşitli ayinler düzenliyor. Bu ayinlerde zaman zaman yarasa, kertenkele gibi hayvanlar kurban ediliyor.

Vudu inancının doğduğu komşu ülke Benin'den gelen rahipler, bu ayinlerle müşterilerinin hem falına bakıyor hem de onları "kötü ruhlardan arındırıyor".

Batı Afrika'da doğan Vudu inancı

Batı Afrika ülkesi Benin'de ortaya çıkan animist bir inanç sistemi olan Vudu'nun köle ticaretiyle 17. yüzyılın sonunda Haiti ve ABD'ye kadar yayıldığına inanılıyor.

Vudu (Voodoo) kelimesi Benin'de konuşulan yerel din Fon'a göre "ruh" anlamına geliyor.

Vudu inancının, 4 milyonu Benin'de olmak üzere dünyada 60 milyondan fazla takipçisi olduğu tahmin ediliyor.

Benin'de resmi dillerden biri olarak kabul edilen, Togo, Gana, Nijerya gibi komşu ülkelerde de görülen Vudu, ABD'nin Louisana eyaleti, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde de tanınıyor.

Benin'de 10 Ocak Vudu bayramı olarak kutlanıyor.