banner39

banner35

Düzenlenen operasyonla 9 militan etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 militan öldürüldü.

Afrika 30.12.2021, 18:20
Düzenlenen operasyonla 9 militan etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, ordu tarafından Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, saldırı hazırlığındaki 9 militan etkisiz hale getirildi.

Orta Şabel bölgesi yöneticilerinden İbrahim Said de çatışmalarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: AA
banner53
#somali #eş şebab #operasyon
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?