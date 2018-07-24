Ebola salgınının sona erdiği ilan edildi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Bikoro kentinde ilk olarak 16 Mayıs'ta görülen daha sonra Mbakanda bölgesine yayılan Ebola salgını sona erdi.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga Kalenga, KDC'deki salgının "resmen" son bulduğunu söyledi.

Salgın bölgelerinde yapılan 42 günlük gözlem süresinden sonra bugün itibarıyla yeni Ebola vakasının görülmediğini belirten Kalenga, "Hükümet ve ortaklarının ortaya koyduğu etkin çalışmalar sonucu salgına yapılan müdahaleler başarıyla sonuçlanmıştır." dedi.

Virüse yakalanan 54 kişiden 33'ü yaşamını yitirmiş, 3 bin 300 kişiye de salgına karşı aşı yapılmıştı.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.