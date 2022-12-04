ECOWAS, Mali'den 46 Fildişi Sahili askerini serbest bırakmasını istedi

ECOWAS Komisyon Başkanı Dr. Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 62'nci ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda basın mensuplarına konuştu.

Touray, ECOWAS'ın Mali'den, yakaladığı Fildişi Sahili askerlerini 1 Ocak 2023'e kadar serbest bırakmasını istediğini belirtti.

Askerlerin verilen süreye kadar bırakılmadığı takdirde ECOWAS'ın harekete geçeceğini kaydeden Touray, "Mali bunu yapmazsa ECOWAS yaptırım uygulayacak." dedi.

- Mali askeri hükümeti, 49 Fildişi Sahili askerini gözaltına almıştı

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanmaları için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mali askeri hükümeti, tutuklanan askerlerden 3'ünü eylülde serbest bırakmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı. Fildişi Sahili askerlerini savunan MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado da açıklamaları nedeniyle Mali makamları tarafından sınır dışı edilmişti.

Fildişi Sahili ile Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.