ECOWAS'tan Nijerya'yı kırmızı listeye alan İngiltere ve Kanada'ya tepki

ECOWAS ve Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki "60. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, İngiltere ve Kanada'nın Nijerya'yı kırmızı listeye almasının "haksızlık" olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, Omicron varyantının zaten 3 ECOWAS ülkesinde tespit edildiğine dikkati çekerek, "Bu durum, bazı ülkeler tarafından 'haksız' ve 'kabul edilemez' olan talihsiz seyahat kısıtlamalarının uygulanmasına yol açtı." dedi.

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılarının yetersizliği konusundaki endişelerini dile getiren Akufo-Addo, alt bölge nüfusunun yüzde 6'sına tek doz, yüzde 2'sine tam doz aşı yapıldığını ifade etti.

Akufo-Addo, 8 Aralık'taki verilere göre, ECOWAS ülkelerinde 674 bin 556 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve yaklaşık 10 bin kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.