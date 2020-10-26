Ekmek kıtlığı ile Ömer Beşir'in devrildiği ülkeye İsraille normalleşme hediyesi 'un'

İsrail normalleşme anlaşması sonrası Sudan'a 5 milyon dolarlık un göndereceğini açıkladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Sudan ile huzurlu bir barış için sabırsızlanıyoruz ve hemen oraya, yeni dostlarımıza 5 milyon dolarlık buğday unu gönderiyoruz." ifadesini kullandığı belirtildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacakların açıkladı.

Netanyahu"Sudan ile huzurlu bir barış için sabırsızlanıyoruz ve hemen oraya, yeni dostlarımıza 5 milyon dolarlık buğday unu gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun, ayrıca İsrail’in ABD ile eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Sudan'daki geçiş sürecine destek olacağını kaydettiği vurgulandı.

ABD yönetimi de bugün İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıklamıştı.

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 11:06