Ekvator Ginesi'nde 4 büyük patlamada yaşanan panik kameralara yansıdı

Orta Afrika ülkelerinden Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan Bata 4 büyük patlamayla sarsıldı.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.

Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 00:45