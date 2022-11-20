Ekvator Ginesi'nde oy verme işlemi sona erdi

Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu ülkede 428 bin seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de son buldu.

Gözlemciler eşliğinde oy sayım işlemine başlandı.

Ekvator Ginesi'nde 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, koltuğunu korumak için 2 adaya karşı yarıştı.

Seçimlerde mevcut cumhurbaşkanının karşısında, Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo ve Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu yer alıyor.

Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin, 5 ay öne çekilerek bugün gerçekleştirilen milletvekili, senato ve belediye seçimleriyle birlikte yapılması kararı alınmıştı.

80 yaşındaki Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin 99'una, senatodaki 55 sandalyenin ise tamamına sahip.