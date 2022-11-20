Ekvator Ginesi’nde genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı, akşam saat 21.00 kadar devam edecek.

Ekvator Ginesi'nde 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, koltuğunu korumak için 2 adaya karşı yarışıyor.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Obiang'ın karşısında, Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo ve Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu seçime katılıyor.

Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin, 5 ay öne çekilerek bugün gerçekleştirilen milletvekili, senato ve belediye seçimleriyle birlikte yapılması kararı alınmıştı.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin 99'una, senatodaki 55 sandalyenin ise tamamına sahip.