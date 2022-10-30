El Kaide Burkina Faso'da ordu üssüne saldırdı, onlarca mahkumu serbest bıraktı

24 Ekim'de Soum vilayetinde yer alan Cibo bölgesindeki bir askeri üsse yönelik saldırıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

CNİM'nin bir açıklama yayımlayarak sorumluluğunu üstlendiği saldırı sonucunda 10 Burkina Faso askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca askeri üs içerisinde bulunan 67 mahkumun serbest bırakıldığı ve 411 adet Kalaşnikov, 4 araç, 9 PK makinalı tüfek, 12 RPG, 7 adet 12.7 mm ve 2 adet 14.5 mm makinalı tüfek ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan mahkumların cihat yanlısı grubun savaşçısı olmadığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Cibo bölgesinin 3 aydır CNIM ablukası altında olduğunu bildiriyor. Cibo'ya çıkan ana yolların cihat yanlısı grup tarafından kapatıldığı ve bunun da Burkina Faso ordusunun bölgeye sevkiyat yapması konusunda büyük engeller oluşturduğu belirtiliyor.

CNİM, 26 Eylül'de abluka altındaki Cibo'ya askeri sevkiyat yapma arayışında olan Burkina Faso ordusunun konvoyunu hedef almış ve 27 asker öldürülmüştü.

Söz konusu saldırının ülkedeki çevrelerce darbeye zemin hazırladığı yorumu yapılmıştı.

Ülkedeki cihat yanlısı grupların varlığının arttığını savunan Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki ordu, ülkede yıl başındaki başka bir darbeyle yönetime gelen diğer cuntanın savaş stratejisine karşı tepkileri sebebiyle bir askeri darbe gerçekleştirmişti.

Bunun ardından ülkede yeni güvenlik önlemleri almaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Yeni cunta yönetimi bu kapsamda 50 bin sivili silah altına alarak ordu saflarına katma projesine bu hafta itibarıyla başlandığını açıklamıştı.

Mepa News