Eritre 20 yıl sonra Etiyopya'daki büyükelçiliğini açtı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Eritre, Etiyopya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından yaklaşık 20 yıldır kapalı bulunan Addis Ababa Büyükelçiliğini yeniden açtı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki’nin katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Yıllar sonra başkent Addis Ababa'da Eritre bayrağının dalgalandığı açılış sırasında iki liderin birbirine karşı samimi tavırları dikkati çekti.

Açılış sonrası ülkesine dönen Afewerki'ye havalimanına kadar eşlik eden Başbakan Abiy Ahmed, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Etiyopya'nın da Eritre'de büyükelçilik açmayı planladığını söyledi.

Ahmed ayrıca, Etiyopya'nın farklı bölgelerindeki etnik çatışmalardan çıkar sağlayanlara ve çatışmaları tetikleyenlere karşı ordunun harekete geçeceği uyarısında bulundu.

Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu

Etiyopya'nın geçen ay 1998-2000 yıllarındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki buzlar erimiş, Eritreli heyet Addis Ababa'yı ziyaret etmişti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında ise iki ülke liderleri, yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmıştı. Deklarasyonla iki ülke arasındaki savaş durumu sona erdirilerek bölge barışı için ortak iş birliği sözü verilmişti.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 13:04