Eritre'de eğitim alan Somalili askerler ülkelerine dönüyor

Cumhurbaşkanı Mahmud, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Eritre'deki Somalili askerler aralık ayı bitmeden ülkelerine dönmeye başlayacak ve ocak ayında dönüşler tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Askerlerin dönüşleriyle ilgili hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Mahmud, gecikmenin yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

Somali, yaklaşık 5 bin askerini eğitim amacıyla Eritre'ye göndermişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Eritre'deki kamplarda eğitim alan Somalili askerlerin, Eritreli askerlerle Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalara katıldığına ilişkin bilgi alındığını kaydetmişti.

Somalili yüzlerce aile ise Ocak 2021'de, Eritre'de eğitim verilen ve Etiyopya'da savaştırıldığı ileri sürülen çocukları için hükümeti protesto etmişti.