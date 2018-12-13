Eritre liderinden Somali'ye tarihi ziyaret

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya’yla barış anlaşmasının ardından şimdi de Somali’yi ziyaret ederek bölge için tarihi bir adım attı.

Somali’de bir dönem Eş-Şebab'a destek olmakla suçlanan ve Etiyopya’yla yaptığı savaş sonrasında Afrika Boynuzu’nun diğer ülkeleriyle ilişkileri tamamen kopan Eritre'den, bölgedeki kavgaların son bulması için Mogadişu’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirildi.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Somali'ye ilk kez ziyarette bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun davetiyle başkent Mogadişu’ya gelen Afewerki, burada Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in de yer aldığı üçlü zirveye katılacak.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afewerki’nin ziyaretini tarihi olarak nitelendirdi ve burada üç ülke arasında istişari toplantı gerçekleştireceğini kaydetti.

- Sırada Cibuti var

AA muhabirine geçen hafta açıklamada bulunan Cibuti Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Yusuf, Afewerki’nin yakın zamanda Cibuti’ye de gideceğini belirtmişti.

Sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1980’lerden bu yana defalarca karşı karşıya gelen Eritre ve Cibuti tarafları, Etiyopya-Eritre barışından sonra karşılıklı sıcak mesajlar vermişti.

Etiyopya, Eritre ve Somali liderleri eylül ayında Eritre'de yaptıkları üçlü zirvede bölgedeki barışı destekleme ve iş birliğini artırma kararı almıştı.