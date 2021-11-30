Eş-Şebab askeri üslere saldırdı: Biri asker 2 ölü

Baidoa polis memurlarından Abdi Ali Mohamud, AA muhabirine açıklamasında, Baidoa kentindeki Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı Etiyopyalı askerlere ev sahipliği yapan havalimanına saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Ağır silahlarla düzenlenen saldırıda havalimanında bir sivilin can verdiğini dile getiren Mohamud, Somali askeri üssüne yapılan saldırıda da bir askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Başkent Mogadişu'ya 240 kilometre uzaklıktaki kent, meclis seçimlerinin başladığı hafta başından bu yana ikinci kez saldırıya uğradı.