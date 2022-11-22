Eş-Şebab askeri üslere saldırdı: En az 5 ölü

İlk saldırı dün Aşağı Jubba bölgesindeki askeri üsse, ikinci saldırı ise bu sabah saatlerinde Güney Batı eyaletindekine düzenlendi.

Güvenlik Uzmanı Jafar Mahamud, Güney Batı eyaletindeki saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin silahlı saldırısında en az 2 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Yerel basında çıkan haberlerde de Aşağı Jubba bölgesinde, barış gücü askerilerinin bulunduğu askeri üsse dün yapılan saldırıda Kenyalı 3 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel basında, her iki saldırıyı da Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği aktarıldı.

Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.