Eş-Şebab askeri üsse saldırdı: 5 ölü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 07.11.2022, 11:35
Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Galmudug bölgesindeki askeri üsse saldırdı.
Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırı, bomba yüklü iki araçla düzenlendi, patlamalar sonrasında güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında üç saat süren çatışma çıktı.
Çatışma sonrası geri çekilmek zorunda kalan Eş-Şebab üyelerinin askeri üsse girme teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.
Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.
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