Eş-Şebab konvoya saldırdı: En az 10 ölü
Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 03.09.2022, 11:39
Somali Devlet Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Hiran bölgesinde dün gece Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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