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Eş-Şebab konvoya saldırdı: En az 10 ölü

Somali'de Eş-Şebab örgütünün düzenlediği terör saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 03.09.2022, 11:39
Eş-Şebab konvoya saldırdı: En az 10 ölü

Somali Devlet Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Hiran bölgesinde dün gece Eş-Şebab bir konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

#eşşebab
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