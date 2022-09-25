Eş-Şebab Mogadişu'da askeri tesisi bombaladı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Eş-Şebab'ın, başkentteki General Dhagabadan askeri tesisine düzenlediği intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı, Eş-Şebab üstlendi.

Askeri tesiste yeni er alımlarının yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, ordunun örgüte yönelik operasyonlarında bu sabah Hirshabelle, Galmudug ve Güneybatı eyaletlerinde en az 14 köy ve kasaba geri alındı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen haftalarda, Eş-Şebab'a yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yapmıştı.