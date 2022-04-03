Eş-Şebab üyesi 7 terörist öldürüldü
Somali'de ordu güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab üyesi 7 terörist öldürüldü.
Afrika 03.04.2022, 17:23
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyon, ülkenin Mudug bölgesinde yapıldı.
Operasyonda, 7 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 örgüt üyesi yakalandı.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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