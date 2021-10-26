Eski bakan ve yetkililer yolsuzluk şüphesiyle gözaltında
Eski Tunus Tarım Bakanı ile 7 bakanlık yetkilisinin mali yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Afrika 26.10.2021, 16:10
Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik ve Mali Yargı Birimi Savcılığının, eski Tarım Bakanı ve 7 bakanlık yetkilisi hakkında mali yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle gözaltı kararı verdiği ifade edildi.
Açıklamada eski bakanın kimliği belirtilmedi ancak yerel medyada çıkan haberlerde bu ismin Samir et-Tayyib olduğu iddia edildi.
Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olarak yer alan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.
AA
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