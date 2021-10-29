Eski cumhurbaşkanı sert konuştu: Darbecilikten yargılanması gerekiyor

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said ve yardımcılarının görevlerinden azledilip, devleti yıkmak, anayasa ve meşruiyete darbe yapmak suçlamasıyla yargılanması çağrısı yaptı.

Merzuki, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü açıklamada, halktan Said'in kararlarına karşı gösteriler düzenlemesini istedi.

Merzuki, açıklamasında "Tunus'ta ekonomik durum daha kötüye gidiyor, devlet iflasta, Başbakan Körfez'e destek bulmak amacıyla gitti, tabii ki bu destek şartlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in yapmayı düşündüğü referanduma itiraz eden Merzuki, "Bu bir hukuk ve kurumlar devletinin ölüm ilanına imza atmaktır." dedi.

Merzuki, sivil barışçıl direnişe işaret ederek, Said ve yardımcılarının azledilerek, devleti yıkmak, anayasa ve meşruiyete karşı darbe yapmak suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi.

Hukuk devletinin, kurumların ve anayasanın kurtarılması hedefiyle birlik olunması gerektiğini dile getiren Merzuki, çeşitli partiler ve sendikalar arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bir tarafa bırakılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus cumhurbaşkanına bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, bakanlar kurulu artık Meclis'e değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus’ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim’de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.