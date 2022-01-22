Eski cumhurbaşkanı toprağa verildi
16 Ocak'ta Bamako'da 76 yaşında yaşamını yitiren Mali eski Cumhurbaşkanı Keita toprağa verildi.
Mali'de geçen hafta hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita defnedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bamako'daki askeri kampta düzenlenen resmi törene cunta yönetiminin Başbakanı Choguel Maiga, yabancı diplomatlar, siyasetçiler ve Keita'nın yakınları katıldı.
Törende, Keita'yı 18 Ağustos 2020'deki darbeyle deviren ve sonrasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan cunta lideri Assimi Goita'nın yer almaması ise dikkati çekti.
Törenin ardından Keita'nın naaşı, Bamako'daki konutunun bahçesine defnedildi.
Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020'de devrilmişti.
Keita, 16 Ocak'ta Bamako'da 76 yaşında yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Goita, Keita'nın ölümünün ardından ülkede 21 Ocak'tan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.