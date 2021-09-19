Eski Cumhurbaşkanının cenazesi toprağa verildi

Cezayir'de 17 Eylül'de hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika başkent Cezayir'de düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yanı sıra sivil ve askeri üst düzey yetkililer ile Buteflika'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Buteflika, cenaze namazının ardından, askeri araçla eski cumhurbaşkanları ve Fransız sömürgesine karşı kurtuluş mücadelesine katılan komutanların gömülü bulunduğu El-Aliye Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Cezayir'de "en uzun süre yönetimde kalan cumhurbaşkanı" ve "ülkedeki kitlesel protesto hareketleri sonucu görevi bırakan ilk kişi" olarak bilenen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 17 Eylül'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.